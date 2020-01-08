В Одесі невідомий чоловік погрожував підірвати аеропорт

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

Як стало відомо, рано вранці в поліцію надійшов анонімний сигнал про те, що будівлі Міжнародного аеропорту, міськради та СБУ заміновані.

На місці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС, які перевіряють інформацію.

Про подробиці в аеропорту розповів екс-радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, невідомий чоловік заїхав на мікроавтобусі в аеропорт, збивши шлагбаум.

«Він був у балаклаві і куртці з написом «Совість». Чоловік почав кричати, що аеропорт заміновано. Його затримали, а інформацію перевіряють правоохоронці», - повідомив Форостяк.

Він зазначив, що всіх співробітників і відвідувачів з будівлі аеропорту екстрено евакуювали.

Крім того ми повідомляли, що в Одесі терористи погрожують влаштувати цілу серію вибухів, з-за цього силовики масово евакуюють людей.

Про це повідомляють в Управлінні Національної поліції в Одеській області.

Інформація про замінування ряду будівель в Одесі надійшла на електронну адресу поліції сьогодні вранці у вівторок.

Анонім погрожує влаштувати цілу серію вибухів.

Також ми писали, рятувальники отримали повідомлення про мінування Чорнобильської атомної електростанції та аеропорту «Бориспіль».

Повідомляється, що спочатку надійшло повідомлення про мінування ЧАЕС, пізніше – про мінування «Борисполя». На щастя, після обстеження обох об'єктів з'ясувалося, що ніякої вибухівки там немає.

Були відкриті кримінальні справи за ч. 1 ст. 259 КК України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

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