Стали відомі нові розміри аліментів у 2020 році в Україні

Таку інформацію розмістила прес-служба Міністерства юстиції, пише Politeka.net

З 1 січня 2020 року для дітей до 6 років прожитковий мінімум становить 1 779 гривень, а для дітей від 6 до 18 років - 2 218 гривень.

Відповідно мінімальний гарантований розмір аліментів складе 889,5 гривень для дітей до 6 років, а для дітей від 6 до 18 років 1109 гривень.

Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не в твердій грошовій сумі, а з прив'язкою до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

А от максимальний розмір аліментів залишився незмінним-він становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Як повідомлялося раніше, станом на 21 грудня минулого року, державні виконавці винесли 133 тис. постанов, якими тимчасово обмежили виїзд за кордон громадян, які заборгували по аліментах.