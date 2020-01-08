В мережі показали, як виглядає одеське узбережжя після різдвяних свят
Фоторепортаж оприлюднила місцеве видання «Думська».
8 січня багато одесити не побоялися січневого морозу і з радістю прогулюються біля моря. Більшість бавиться тим, що підгодовує чайок, однак, серед них були сміливці, які не побоялися і ризикнули поринути з студене море.
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Ресторанчики в здебільшого пустують. Так і навіщо сидіти в чотирьох стінах, якщо можна прогулятися по Трасі здоров'я, милуючись морем і не по-зимовому зеленими схилами.
Як видно на фото, що викинув на берег танкер Delfi, так ніхто і не прибрав. Потік любителів селфи біля корабля помітно знизився, але все одно бажаючих зробити фото біля танкера чимало.
На кадрах показаний і непривабливий Чкаловський пляжж, який міські влада віддала під забудову.
Раніше ми писали, що тепла погода в середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
Також ми писали, в одеській Аркадії кози пасуться прямо на сміттєвих баках.
Курйозний випадок зафіксували в Аркадії навпаки Ротонди.
Кози в пошуках прожитку залізли в сміттєві контейнери і з апетитом жують відходи.
За словами очевидців, вони частенько спостерігають, як тварини гуляють самі, але іноді їх вигулює господиня. А також зазначили, що сподіваються на те, що власниця буде краще стежити за своїми тваринами.
Нагадаємо, у мережі з'явилися фото засніженої Одеси
Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.
Також Politeka писала, найсильніший шторм зруйнував одеські пляжі, кадри наслідків