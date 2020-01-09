На одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару
Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж, пише Politeka.net
зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.
"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.
"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.
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Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.
Раніше ми писали, в районі ринку «Привоз» з проїжджої частини на вулиці Катерининській торговці квітами покинули своє місце, після себе вони залишили гори сміття.
Територія, де раніше розташовувалися квіткові ряди, виглядають зараз як після апокаліпсису.
Скрізь розкидані піддони і купи сміття, а мікроавтобуси, які використовували, як торгові точки з продажу квітів, стоять не в природному для них розташуванні.
Люди, які раніше тут торгували розповіли, що адміністрація ринку попросила мирним шляхом прибрати свої точки продажу.
Також ми писали, у мережі показали, як виглядає одеське узбережжя під час новорічних свят.
Звернемо увагу, що на 10 станції йде активне будівництво - маленькі затишні старі дачки на парній стороні Ванного провулка змінилися помпезними особняками, а ось права сторона забудовується багатоповерхівками.
Пляж "Чайка" взимку виглядає непривабливо. Погляду відкривається незавершене будівництво естакади, розкидане сміття, розбиті будки громадського туалету і кинуті ларьки з роздягальнями.
Однак це не заважає місцевим жителям гуляти, годувати чайок і робити селфи на пірсі.
Нагадаємо, загадкове ПП біля Привозу переполошило Одесу, з'їхалися рятувальники: кадри злили в мережу
Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.
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