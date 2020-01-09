В Одеській області, не дивлячись на морози, розквітли безвременники - унікальні червонокнижні квіти

Як пише Politeka.net, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці співробітник Національного природного парку «Тузлівський лимани», біолог Іван Русев.

За його словами, унікальна рослина було помічено на півночі від міста Татарбунари в басейні річок Кагильник і Сарата, де зберігся нераспаханным пам'ятник археології – курган Акмангит.

«Несподівано для себе, недалеко від кургану, виявили дивне явище для цієї пори року – цвітіння пізньоцвіту анкарського, унікального рослини з Червоної книги України. По місцевому його називають – брандушки», - зазначив біолог.

Рувев стверджує, що ця рослина вважається найбільш раннім эфемероидом серед первоцвітів.

«Раніше в цих краях ми його реєстрували, тільки починаючи з лютого. А судячи за станом деяких квіток, можна укласти, що воно зацвіло ще в кінці грудня 2019 року. Основна загроза рослині - антропогенна трансформація місць його зростання, випас, розорювання та лісорозведення на степових ділянках, надмірне рекреаційне навантаження, збирання з метою продажу, викопування бульбоцибулин. З-за протизаконною оранки близько 80% степових ділянок у НПП "Тузлівський лимани", воно зникло. Хоча 30 років тому ми реєстрували це рослина в прибережних зонах Тузловских лиманів», - повідомив фахівець.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.

Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.

Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.

За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.

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