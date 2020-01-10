У п'ятницю, 10 січня, в Одесі та області очікуються опади у вигляді снігу, а потім дощу

Про це попередили на сайті Sinoptik, пише Politeka.net

На протязі усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який вдень прийде на зміну снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.

Вітер північний, 3-5 м/с.

Температура вночі 3-5 °С морозу, вдень 2-5 °С тепла.

За Одеській області – похмура погода. Вдень синоптики прогнозують сніг.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8 °С морозу, вдень 0-5 °С тепла.

У цей день вшановується пам'ять святих з Нікомидії. Наші пращури помітили, що погода в цей день вказує на погоду в липні майбутнього року. Якщо 10 січня будуть снігопади та завірюхи, то в липні будуть часті дощі. Якщо у цей день скирти хліба були вкриті інеєм, це теж був вірний знак того, що майбутнє літо буде дощовим.

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Звернемо увагу, що на 10 станції йде активне будівництво - маленькі затишні старі дачки на парній стороні Ванного провулка змінилися помпезними особняками, а ось права сторона забудовується багатоповерхівками.

Пляж "Чайка" взимку виглядає непривабливо. Погляду відкривається незавершене будівництво естакади, розкидане сміття, розбиті будки громадського туалету і кинуті ларьки з роздягальнями.

Однак це не заважає місцевим жителям гуляти, годувати чайок і робити селфи на пірсі.

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