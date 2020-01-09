Нардепи з Одеси отримали з бюджету компенсацію за в українській столиці

Про це пише Думська.

Звернемо увагу, що таке право передбачено законом, тобто кожен депутат, який не забезпечений житлом у столиці, а офіційно зареєстрований на відстані більше 30 км від Києва може отримати компенсацію.



Зокрема, практично всі одеські депутати скористалися цією можливістю. Деякі ж отримали під Новий рік всю суму починаючи з серпня 2019 року.

Слуги-мажоритарники Артем Дмитрук та Олексій Леонов отримали компенсацію за проживання одразу за всі місяці роботи. Дмитруку видали 81 тисячу 250 гривень, а Леонову — 79 тисяч 300 гривень. Також усю суму отримав одеський адвокат Андрій Костін, йому виплатили 81 тисячу 250 гривень.



Бізнесмен Ігор Васильківський отримав 59 тисяч 800 гривень, майже за 40 тисяч гривень видали нардепам з одеського регіону Сергію Колебошину, Олегу Колєв, Богдану Торхтию, Анатолію Урбанскому і Степану Чернявського. А нардеп Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч компенсації, депутат Скорик трохи більше 20 тисяч.

Раніше всі ці депутати отримували компенсацію за житло. Таким чином, в середньому українці витрачають приблизно 80 тисяч гривень на проживання одного депутата в столиці з серпня по грудень.

Раніше ми писали, колишній регіонал влаштував масштабну вечірку в одному з елітних закладів Одеси.

Свято для 500 представників з Роздільнянського, Zaharovskogo, Великомихайлівського, Лиманського, Біляївського районів та міста Південний влаштував у концерт-холі «Сади Перемоги» народний депутат України Олександр Пресман.

Відзначимо, що на заході для чиновників виступав «Ляпис Трубецкой» а також місцеві артисти.

Однак самим незабутнім став виступ соратників нардепа, які співали пісні про “товариша Пресмане, який творить добро на суші і на морі”.

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