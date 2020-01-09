В Одеській області покарали батьків, які чинили психологічний насильство над своїми дітьми

Як пише Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ГУНП області.

За розповідями місцевих правоохоронців, восени минулого року 36-летняю жінку та її 48-річного чоловіка вже штрафували за вчинення домашнього насильства над дев'ятирічним сином і восьмирічною дочкою.

Однак ситуація повторилася, коли під час «виховного» процесу подружжя вирішило підсилити ефект нецензурною лайкою на адресу дітей.

«Коли агресія дорослих ледь не дійшла до фізичного покарання, а нетверезий батько на очах переляканих сина і дочки почав штовхати ще і мати, хлопчик встиг звернутися за допомогою до поліції», - відзначили в прес-службі.

Повідомляється, що на обох батьків поліцейські склали протоколи за ч. 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання за вказані діяння їм визначить суд.

Раніше повідомлялося, поліцейські відібрали чотирьох дітей у горе-батьків.

Як стало відомо, багатодітна сім'я приїхала з Закарпатської області та оселилася прямо біля залізничного вокзалу в Одесі.

«Троє хлопчиків віком до двох років та дівчинка, якій ледь виповнилося три тижні разом з батьками ночували під відкритим небом, поки їх не помітили працівники ювенальної превенції під час відпрацювання території», — розповів у поліції додали, що діти мали запущений і хворобливий вигляд.

Дітей у горе-батьків вилучили і доставили в медичний заклад, де про них подбали лікарі.

Поліцейські уточнили, що 32-річного чоловіка, єдиного, у кого були документи, що засвідчують особу, притягнули до відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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