Пенсіонерки затіяли бійку у громадському транспорті на очах у пасажирів

Як пише Politeka.net, бійку зафіксували на камери очевидці і розмістив в мережі. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Зазначається, що інцидент трапився днями в одеському тролейбусі, курсировавшем за маршрутом №7.

Спочатку між пасажирками зав'язалася словесна перепалка з нецензурною лайкою, яка переростала в справжню боротьбу.

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Конфлікт потрапив на камеру телефону очевидців і його оприлюднили в місцевому паблике. Инцидет стався в 201 маршрутці.

за Причиною словесної перепалки, яка переросла в бійку стала оплата за проїзд.

Маршрутник стверджував, що не отримав грошей за проїзд, а пасажир йому заперечував. Потім вона чоловіки і з автобуса, ймовірно для того, щоб продовжити спілкування з допомогою кулаків.

"Я тобі дав 10 гривень!", "Ти що, п*ц?", "Ти, старий піз*абол!", "Щоб ти, с*ка, за ці 7 рублів здох!", - кричали вони один одному.

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Інцидент стався в маршрутному таксі № 121.

Жінка розповіла, що попросила водія маршрутного таксі зупинитися на зупинці в дозволеному місці, проте як тільки вона показала пільгове посвідчення, той не роздумуючи проїхав зупинку і став через наступну.

Одеситка дуже обурилася такою поведінкою.

Вона уточнила, що була з 2-ма сумками і з дитиною на руках, проте водій навіть не глянув на це, а просто мовчки проігнорував її прохання.

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