Підвищать більше, ніж на половину

В Одесі істотно збільшиться тариф на вивезення сміття

Як пише Politeka.net, про це інформує офіційний сайт Одеси з посиланням на заяву компанії "Еко-Ренесанс", яка займається вивезенням та утилізацією побутових відходів.

Наголошується, що нововведення в першу чергу торкнеться жителів Суворовського району.

Зокрема, вартість збирання, вивезення і захоронення одного кубометра твердих побутових відходів підвищиться з 70,32 до 110,55 гривень.

У зв'язку з цим, жителі багатоквартирних будинків щомісяця платитимуть не 17,11 гривень, а 26,9.

При цьому, в приватних будинках вартість збільшиться з 28,13 гривень до 44,22.

Як обгрунтування для зміни тарифів вказується подорожчання електроенергії, амортизації та підвищення мінімальної заробітної плати.

"На підприємстві "Еко-Ренесанс" заплановано значне збільшення заробітної плати, майже на 46% порівняно з 2018 роком. Враховується зростання вартості запасних частин на 15% порівняно з 2018 роком та зростання вартості електроенергії на 22% порівняно з 2018 роком", - наголошується в повідомленні.

Також у компанії підкреслили, що востаннє тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами за перевезення переглядався в 2018 році і в даний час не відповідає витратам підприємства.

Раніше ми писали, в одному з районів Одеси комунальники не вивозять сміття, а спалюють його прямо біля будинку з мешканцями

Про це поскаржилися обурені мешканці.

З їх розповідей, на розі будинку №53 на проспекті Небесної сотні, з боку приватного сектора, систематично спалюється сміття на звалищі. Поруч розташована «поляна», де грає багато дітей, гуляють мами з колясками, ходять люди.

«І з року в рік, день у день спостерігаємо це видовище! Живу в сусідньому будинку, часто доводиться проходити через це місце. Невже жоден можновладець не бачив цього страшного спустошення? У бік трамвайної лінії є ще одне сміттєзвалище, там теж спочатку збирають потім спалюють сміття», — кажуть одесити.

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