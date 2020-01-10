В Одесі істотно збільшиться тариф на вивезення сміття
Як пише Politeka.net, про це інформує офіційний сайт Одеси з посиланням на заяву компанії "Еко-Ренесанс", яка займається вивезенням та утилізацією побутових відходів.
Наголошується, що нововведення в першу чергу торкнеться жителів Суворовського району.
Зокрема, вартість збирання, вивезення і захоронення одного кубометра твердих побутових відходів підвищиться з 70,32 до 110,55 гривень.
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У зв'язку з цим, жителі багатоквартирних будинків щомісяця платитимуть не 17,11 гривень, а 26,9.
При цьому, в приватних будинках вартість збільшиться з 28,13 гривень до 44,22.
Як обгрунтування для зміни тарифів вказується подорожчання електроенергії, амортизації та підвищення мінімальної заробітної плати.
"На підприємстві "Еко-Ренесанс" заплановано значне збільшення заробітної плати, майже на 46% порівняно з 2018 роком. Враховується зростання вартості запасних частин на 15% порівняно з 2018 роком та зростання вартості електроенергії на 22% порівняно з 2018 роком", - наголошується в повідомленні.
Також у компанії підкреслили, що востаннє тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами за перевезення переглядався в 2018 році і в даний час не відповідає витратам підприємства.
Раніше ми писали, в одному з районів Одеси комунальники не вивозять сміття, а спалюють його прямо біля будинку з мешканцями
Про це поскаржилися обурені мешканці.
З їх розповідей, на розі будинку №53 на проспекті Небесної сотні, з боку приватного сектора, систематично спалюється сміття на звалищі. Поруч розташована «поляна», де грає багато дітей, гуляють мами з колясками, ходять люди.
«І з року в рік, день у день спостерігаємо це видовище! Живу в сусідньому будинку, часто доводиться проходити через це місце. Невже жоден можновладець не бачив цього страшного спустошення? У бік трамвайної лінії є ще одне сміттєзвалище, там теж спочатку збирають потім спалюють сміття», — кажуть одесити.
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