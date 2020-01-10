У зоні бойових дій на Донбасі ворожа куля обірвала життя 23-річного військовослужбовця з одеської бригади

Як пише Politeka.net, про це повідомила прес-служба 28-ї механізованої бригади ім. Лицарів Зимового проходу на офіційній сторінці у Фейсбуці.

«9 анваря близько 23:00 противник відкрив обстріл з стрілецької зброї по позиціях ВСУ, в внаслідок чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення і через кілька годин помер у лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що загиблому було 23 роки.

Раніше ми писали про ще одну втрату в одеській бригаді.

Як стало відомо, на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади.

Сержант Віталій Носкевич загинув вчора, 22 жовтня, в районі Красногорівка Донецької області.

«Воїна наздогнала куля снайпера. Віталію було 35 років. Він уродженець Коломиї Івано-Франківської області», — повідомляється в публікації.

Крім того, український боєць з Чорноморська Андрій Батін загинув у зоні бойових дій на Донбасі.

«У вівторок, 8 жовтня, в зоні ООС загинув боєць 56-ї окремої Маріупольської бригади, житель Чорноморське Одеської області Андрій Батін», — йдеться в повідомленні.

Загиблому було 39 років. У нього залишилася дружина і двоє дітей Олександр і Анна.

Андрій навчався в Харківській академії МВС, в 2000-х роках працював заступником командира патрульної роти, командир патрульної роти Внутрішніх військ у Чорноморську і з начальником фізичної підготовки та спорту військової частини 3012 Внутрішніх Військ МВС України в Одесі.

У 2006 році звільнився в запас по закінченню контракту, будучи в званні капітана. Пізніше пішов захищати Україну і служив в Маріупольській бригаді.

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