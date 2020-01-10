Жителів Одеси і області зима не перестає дивувати аномальною погодою
Фотознімки розмістив місцевий інформаційний портал "Сокира", у п'ятницю 8 січня.
Незважаючи на те, що на календарі січень місяць, природа веде себе так, ніби настала весна. І хоча в Одеській області вже трохи похолодало, порівняно з початком зими, природа зуміла здивувати аномаліями.
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Так, наприклад, у Болграді, що на півдні регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.
Там же серед зими зацвіла календула.
А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.
Раніше ми писали, тепла погода у середині грудня призвела до того, що деякі жителі Одеси стали одягатися не по сезону.
З-за аномально теплої погоди деякі одесити 18 і 19 грудня ходили по вулицях у футболках і навіть у шортах, прямо як влітку.
У теж час на деревах були помічені нирки і як розпускаються квіти.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці одесит Володимир Яценко.
Знімки були зроблені в четвер, 2 січня 2020 року.
Чоловік зазначив, що розквітли проліски практично біля будинку, а календула на вулиці Довгої.
За словами екологів, така природна аномалія може погано вплинути на ріст і цвітіння рослин навесні.
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