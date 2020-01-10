Такою її ще не бачили

В мережі показали, як виглядала Одеса 1976 року очима іноземних туристів

Рідкісні кадри, які були зроблені фінським туристом оприлюднені на сайті «Одеська історія».

У 1976 році з черговою делегацією туристів в Одесі побував фінський хлопець Сеппо Туоминен (Seppo Tuominen), який залишив для історії трохи Одеси того часу.

Сеппо був непоганим фотографом-любителем, який відвідав Одесу не один раз.

Возили іноземців у той час по місту організовано в автобусі за спеціально розробленими маршрутами та під наглядом товариша майора.

Західних туристів в СРСР було видно за версту не тільки по величезній написи “Інтурист” на екскурсійному автобусі, але і за їх зовнішнім виглядом. Обличчя у них були веселі і безтурботні навіть незважаючи на те, що їх обдирали на кожному куті, починаючи від штучно завищеного курсу радянського рубля і закінчуючи цінами в ресторанах для іноземних туристів.

Сами головним на Приморському бульварі були каштани.

Одеському морського вокзалу тут вже вісім років. Ця фотографія зроблена восени, швидше за все це вересень або жовтень.

Зліва на Потьомкінських сходах видно ескалатор, який був побудований разом з будівлею нового Морського вокзалу в 1968 році. Праворуч видно вхід в Піонерський парк (Грецький). В іншому ж загальний вигляд Потьомкінських сходи не сильно змінився

Вулиця Дерибасівська кут Карла Маркса (Катерининська). Праворуч вікна ресторану "Червоні вітрила".

Вулиця Дерибасівська кут Радянської Армії (Преображенська). Зліва магазин годинників «Веселка», далі через дорогу готель «Пасаж». На першому поверсі «Пасажу» у той час був величезний «Центральний гастроном» з великим вибором однакового радянського товару.

Просто красивий старий будинок на вулиці Чичеріна, 25 (Успенська). Схоже, це одна з тих рідкісних вулиць на яку випустили інтуристів з автобуса.

«Аркадія» у той час ще була схожа на «Аркадію» зі старовинних одеських листівок. Пальми на зиму прибирали кудись тепло. Про існування нічних клубів типу «Ітаки» чи «Ібіци» ніхто навіть і не здогадувався.

Знаменитий одеський пляж "Аркадія".

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