В минулому році Одесу відвідали більше трьох мільйонів туристів

Про це пишуть місцеві СМИ з посиланням на департаменті культури.

Наголошується, що статистику формували на підставі даних прикордонних служб, мобільних операторів, міжнародного аеропорту «Одеса» і готельєрів.

Згідно з даними видання, в 2019 році Одесу відвідало 3,3 млн осіб, у 2018 3,2 млн, у 2017 2,5 млн. Зазначається, що піковим часом напливу туристів є літній період — з травня по вересень.

Як стало відомо, найбільше туристів у 2019 році було з Туреччини, Ізраїлю, Росії, Молдови та США.

При цьому найчастіше приїжджають чоловіки віку близько 30 років. У середньому, турист проводить в Одесі три дні і витрачає в день до 1 800 гривень.

Туристичний збір у 2019 році склав 11,6 млн гривень.

Для порівняння в 2018 році сума була нижчою 7,3 млн, а в 2017 5,6 млн.

Раніше ми писали, в місті Южному Одеської області приїжджий повинен сплатити туристичний збір за кожну добу проживання

Він становить 0,5% від мінімальної зарплати.

Відповідну ставку затвердила міська рада Південного.

Це означає, що вже влітку 2019 року кожен турист при поселенні в готель, хостел, квартиру або будинок повинен заплатити за кожну добу тимчасового перебування приблизно 21 гривню.

Підкреслюється, що за несплату турзбору в Україні введено штраф у розмірі 850 гривень.

«Крім цього, ч. 2 і 3 ст. 16317 Кпап передбачені штрафи, причому як до податкових агентів, так і до «розміщує особам», за порушення порядку та особливостей справляння та сплати турзбору», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що розмір штрафу складе 1 700 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, то прийдеться заплатити вже 3 400 гривень.

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