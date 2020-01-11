В Одесі судитимуть інтернет-шахраїв, які обманним шляхом виманили у довірливих покупців півмільйона гривень
Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.
Зазначається, що обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угруповання вже направлено до суду.
Як з'ясувалося, в протягом 2017-2019 років четверо аферистів розміщували оголошення про продаж неіснуючої мототехніки. Від покупців вони вимагали стовідсоткову передоплату на банківську картку.
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Встановлено, що жертвами зловмисників стали 18 чоловік з різних регіонів України Сума завданого збитку складає півмільйона гривень.
«Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП в Одеській області з співробітниками Департаменту кіберполіції України», - повідомляють у прокуратурі.
Раніше ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару
Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.
зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.
"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.
"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.
Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.
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Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.
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