В Одесі судитимуть інтернет-шахраїв, які обманним шляхом виманили у довірливих покупців півмільйона гривень

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угруповання вже направлено до суду.

Як з'ясувалося, в протягом 2017-2019 років четверо аферистів розміщували оголошення про продаж неіснуючої мототехніки. Від покупців вони вимагали стовідсоткову передоплату на банківську картку.

Встановлено, що жертвами зловмисників стали 18 чоловік з різних регіонів України Сума завданого збитку складає півмільйона гривень.

«Досудове розслідування проводили слідчі ГУНП в Одеській області з співробітниками Департаменту кіберполіції України», - повідомляють у прокуратурі.

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Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.

зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.

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