В мережі інтернет оприлюднено новий яскравий і динамічний відеоролик про Одесу, який збув знятий перед Новим Роком
Як пише Politeka.net, ролик був розміщений видеокомандой з "KVVS Studio” на сторінці в Фейсук. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).
На кадрах показано Приморський бульвар з гірляндами, Потьомкінські сходи, відремонтована Воронцовська колонада, Дерибасівська з ялинкою та інші туристичні місця.
Автори ролика відзначили, що знімали його в техніці таймлапс майже цілу ніч під дощем.
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При цьому її подруга знімала все, що відбувається на камеру телефону.
Раніше ми ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару
Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.
зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.
"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.
"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.
Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.
Нагадаємо, що одесити активно позбавляються від новорічних ялинок за винагороду: кадри "операції"
Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі
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