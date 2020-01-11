В мережі інтернет оприлюднено новий яскравий і динамічний відеоролик про Одесу, який збув знятий перед Новим Роком

Як пише Politeka.net, ролик був розміщений видеокомандой з "KVVS Studio” на сторінці в Фейсук. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

На кадрах показано Приморський бульвар з гірляндами, Потьомкінські сходи, відремонтована Воронцовська колонада, Дерибасівська з ялинкою та інші туристичні місця.

Автори ролика відзначили, що знімали його в техніці таймлапс майже цілу ніч під дощем.

При цьому її подруга знімала все, що відбувається на камеру телефону.

Раніше ми ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару

Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.

зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.

ODESA 2020 На честь нового року наша команда підготувала відео для найулюбленішого міста в усьому світі та для нашої другої мами - Одеси. ⚓️ ❄️ Ми вважаємо, що наше рідне місто залишається неперевершеним в будь яку погоду, а Одесити святкують новий рік гучно і весело за будь яких обставин!❤️ ❄️ Команда #kvvs вітає Одеситів усього світу, всіх гостей нашого міста та й взаголом - всіх Українців з Новим 2020 роком!🥰🥳 ❄️ Нехай новий рiк буде багатим на щасливі події, насиченим красою та звичайно щирою любов'ю до наших рідних та до нашої України. 🎥🎬 Ми - KVVS studio. І ми створюємо відео для найкращої...Ukraine💛💙 Gepostet von KVVS Studio am Dienstag, 31. Dezember 2019

Нагадаємо, що одесити активно позбавляються від новорічних ялинок за винагороду: кадри "операції"

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

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