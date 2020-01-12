В неділю, 12 січня синоптики обіцяють плюсову температуру і без опадів

Новий прогноз погоди оприлюднили на сайті Sinoptik, пише Politeka.net

Похмурий ранок заміниться в Одесі ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.

В цей день термометри будуть показати 4 градуси вище нуля, а вночі трохи похолодає - до 4 градусів морозу.

Вологість повітря складе 83—92 %.

За Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 1-6 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

12 січня вшановується пам'ять святої Анісії. У народі цей день називався «Анисьи зимові» чи «Анисьи Желудочницы». У давнину В цей день варили свинячі шлунки і різали гусей. По нутрощах тварин гадали про зиму. Якщо селезінка була рівною і гладкою, то очікували зими сурової. Товста печінка в середині означала, що стужі розпочнеться з половини зими, а широка сторона печінки до черева обіцяла морози і перезимья. У народі говорили: «До дня Анисьи холод над землею повисли».

Раніше ми писали, в мережі інтернет оприлюднено новий яскравий і динамічний відеоролик про Одесу, який збув знятий перед Новим Роком.

Ролик був розміщений видеокомандой з "KVVS Studio” на сторінці в Фейсук.

На кадрах показано Приморський бульвар з гірляндами, Потьомкінські сходи, відремонтована Воронцовська колонада, Дерибасівська з ялинкою та інші туристичні місця.

Автори ролика відзначили, що знімали його в техніці таймлапс майже цілу ніч під дощем.

Нагадаємо, що одесити активно позбавляються від новорічних ялинок за винагороду: кадри "операції"

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