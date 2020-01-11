В Одесі пасажирів трамвая не на жарт стривожило ПП у вагоні, свідками якого вони стали

Про це повідомляє інформаційний портал 048.ua.

Інцидент стався в суботу, 11 січня, в трамваї №10 біля зупинки «завод Стальканат».

Згідно з інформацією, вагон зробив зупинку і раптом несподівано зламався.

Двері трамвая також не відкривалися і пасажири опинилися замкнуті в громадському транспорті. Спасіння прийшло, коли один з пасажирів примудрився силою відрити передні двері і тоді городяни змогли вийти на вулицю.

У зв'язку з поломкою біля заводу Стальканат на деякий час було заблоковано рух трамваїв на цій ділянці шляхів.

Наголошується, що пізніше було прийнято рішення зчепити його з іншим трамваєм, який знаходився позаду, штовхнути і розблокувати таким чином рух.

Раніше ми писали, в Одесі пасажирів трамваю довелося штовхати вагон, який заглух.

Згідно з інформацією, інцидент стався на Лідерсовському бульварі біля парку Шевченка.

Очевидці зафіксували, як група чоловіків штовхала трамвай, який заходив на коло і несподівано заглох. Вони намагалися зрушити з місця багатотонну махину.

Тим часом у прес-службі КП «Одесміськелектротранс» вже відреагували на інциденту і пообіцяли покарати водія.

«Вагон став під перетин і знеструмився. По посадової інструкції водій у подібних випадках повинен викликати аварійний вагон, щоб його штовхнули. Однак на практиці трапляється так, що пасажири самі пропонують допомогу, щоб не втрачати час. Знову-таки, згідно інструкції, якщо пасажири хочуть штовхати трамвай, водій зобов'язаний перешкодити цьому. Водій даного вагона вже усунена від роботи на лінії, її чекають дисциплінарні санкції», — йдеться у публікації.

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