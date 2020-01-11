В Одесі намагаються поставити на ноги тяжкохвору дівчину
Як пише Politeka.net, про це розповіла голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова на своїй сторінці в Facebook.
За словами волонтера, Марині нещодавно виповнилося 18 років і починаючи з 10-річного віку вона постійно спостерігалася лікарями.
Їй був поставлений діагноз "сколіоз", який за кілька років прикував дівчинку до будинку. Останні кілька років перетворилися на справжнє випробування і біль.
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"Болі такі, що вже довелося відмовитися навіть від домашнього навчання", - зазначила Ножевникова.
Вона уточнила, що батькам дівчини вдалося домогтися допомоги від Одеської міськради в розмірі 125 тисяч гривень. Однак, рахунок виставлений на 200 тисяч гривень. Потрібна операція з встановлення імплантів в столиці України.
"Тягнути більше часу немає. Щоденні болі, які відчуває дівчинка, не дають їй вже нормально спати", - повідомила Ножевникова.
«Бажаючі можуть надати допомогу в збиранні решти 75 тисяч гривень, перевівши гроші на карту фонду 5169 3305 1608 8389
Позначка: Марина Гулідова. Марина хоче ходити. Для Марини», - додала в ув'язненні волонтер.
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Трагедія сталася в той день, коли сім'я Сердюченко з двома дітьми вирушила відпочивати на море, але по дорозі їх авто потрапило в ДТП.
За інформацією, при спробі уникнути зіткнення з двома дівчатами на скутері, глава сім'ї Олексій здійснив різкий маневр, щоб згорнути і машину занесло на узбіччя, де вона злетіла у кювет.
У вкрай важкому стані, чоловіка та його дочка госпіталізували в реанімацію, де вони стояли довгий час.
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