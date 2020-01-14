Мер Одеси Геннадій Труханов поїхав з родиною відпочивати на гірськолижний курорт

Відповідні фото з'явилися в соцмережі Instagram міського голови, пише Politeka.net

На кадрах видно, як Труханов зі своєю дочкою і собачкою позують на тлі засніжених гір.

«Найбільш цінні хвилини проведені з дітьми. Час, якого завжди не вистачає. Яке запам'ятовується на все життя», - прокоментував одеський мер.

При цьому він не згадав, де саме проводить відпустку.

Раніше ми писали, що з 6 по 13 січня Геннадій Труханов відправив себе у відпустку.

Наголошується, що на період його відсутності виконувати обов'язки міського голови буде заступник Труханового Павло Вугельман.

Також ми розповідали, в Одесі під стінами мерії мітингували проти забудови схилів на Фонтані, санаторію «Червоні зорі» і Польського узвозу.

«Я вважаю, що треба ввести мораторій на забудови схилів і перевірити всі дозвільні документи, які видавались на забудови схилів. Ми висловлюємо свою громадянську позицію, тому що неможливо терпіти. Нам обіцяли, що зроблять наше питання на сесію. Ми були на комісії, поки чекаємо, у нас мирний протест», — говорить одесит Станіслав Синіцин.

Як розповів одеський активіст Юрій Дяченко, вчора на земельній комісії вирішили внести до порядку декілька питань про забудову схилів, і люди прийшли нагадати чиновникам, до чого такі голосування приводять у підсумку.

«Ми хочемо зберегти зелену зону, ми посадимо дерева, поставимо лавочки та фонтани. Зробимо все, щоб нам залишили Трасу здоров'я. У 2005 році розпродали ділянки, які не можна забудовувати. Геннадій Труханов ще тоді обіцяв з цим розібратися. Він продовжує обіцяти на Фейсбуці, що розбереться, але це порожні слова і замилювання очей», — говорить одеситка Олена Величаева.

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