Поліцейські відшукали ще одного підозрюваного в справі про смертельну трагедію в коледжі на Троїцькій
Таку інформацію озвучили в прес-службі ГУНП в Одеській області, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).
Як повідомили у відомстві, це завідуюча господарством коледжу.
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У прес-службі пояснили, що ще в 2014 році працівники ДСНС провели планову перевірку щодо дотримання пожежної безпеки. За її результатами виявлено ряд грубих порушень, серед яких – відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, закриті, пожежні виходи, решітки на вікнах першого і четвертого поверхів тощо.
На момент пожежі ці порушення не були усунені. Незважаючи на це, підозрювана, будучи посадовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії по перевірці готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року.
На думку правоохоронців, в результаті цього стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного оповіщення та евакуації людей, що призвело до загибелі 16 осіб.
Наголошується, що підозрюваної вже повідомили про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство спільно з прокуратурою буде клопотати перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Підозрюваної загрожує покарання у вигляді 5 років в'язниці.
Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.
Остаточно ліквідовано вогонь був о 19:30. Зараз рятувальники займаються пошуком можливих жертв. 13 осіб, які перебували в будівлі, зараз вважаються зниклими безвісти
Відомо, що будівля на Троїцькій, 25, яке зайнялося - це будинок-пам'ятка архітектури. Там розміщується ряд приватних фірм і закладів, в тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Нагадаємо, пожежа в Одеському коледжі з'явилися страшні дані про жертви, «молиться вся Україна»
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