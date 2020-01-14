Школярі з Чорноморське Одеської області взяли ініціативу в свої руки і вирішили прибрати узбережжя від сміття

Про це повідомляє місцеве видання “Портал Чорноморська”.

Як стало відомо, все почалося з того, що одна з організацій спонтанно зібралася на прогулянку по березі моря, поєднавши його зі збором пластику.

Через тиждень два десятки молодих людей зібралися на одному з пляжів, щоб прибрати мігруючий сміття, який викидає на берег моря.

Організаторами стали учні двох місцевих шкіл №2 і №6, які знайшли однодумців в соцмережах. Всього прийшло 25 осіб.

“Ідея щось зробити прийшла нам після пожеж в Австралії. Ми, почасти, теж причина цих пожеж. Ми вирішили почати з себе і хоч якось закликати людей робити те ж саме. Адже наша Земля наш будинок. Ми не зможемо знайти їй заміну”, — говорить одна з активісток.

Наголошується, що молодь зібрала дуже багато сміття. Вони наповнили кілька сміттєвих баків, і тільки склом були забиті 9 будівельних мішків.

Вони планують зробити прибирання пляжів регулярною, оскільки, за словами эковолонтерки Світлани Брайченко, “планета залишається одним єдиним спільним домом для всіх, і наводити порядок і підтримувати його повинні теж всі разом”.

Раніше ми писали, в одному з районів Одеси комунальники не вивозять сміття, а спалюють його прямо біля будинку з мешканцями.

Про це поскаржилися обурені мешканці.

З їх розповідей, на розі будинку №53 на проспекті Небесної сотні, з боку приватного сектора, систематично спалюється сміття на звалищі. Поруч розташована «поляна», де грає багато дітей, гуляють мами з колясками, ходять люди.

«І з року в рік, день у день спостерігаємо це видовище! Живу в сусідньому будинку, часто доводиться проходити через це місце. Невже жоден можновладець не бачив цього страшного спустошення? У бік трамвайної лінії є ще одне сміттєзвалище, там теж спочатку збирають потім спалюють сміття», — кажуть одесити.

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