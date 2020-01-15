Погода в Одесі порадує жителів плюсовою температурою

Про це пише Politeka з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в середу, 15 січня, в Одесі очікуватиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 5-7 °С тепла.

За Одеській області - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

5 січня вшановується пам'ять святителя Сильвестра Римського, преподобного Сильвестра Печерського і Серафима Саровського. У минулі часи В цей день було Куряче свято. 15 січня чистили курятники і окурювали їх смолою з оманом. Сині вечірні хмари у цей день передвіщали переміну погоди. Спостерігали також за місяцем: якщо його роги гострі і яскраві, слід чекати вітру. У народі говорили: «Січень жене завірюху за сім верст» — цей місяць хоча і холодний, але відносно спокійний.

Раніше ми писали, в одеському парку жителі грають у сніжки і ліплять сніговиків, не дивлячись на те, що снігопаду не було.

На вихідних в Одесі було по-весняному тепло і сонячно. Тим не менш в парку Шевченка на одному з дитячих майданчиків виросли величезні гори снігу.

Батьки разом з дітьми стали грати в снігу, встигли зліпити сніговиків і навіть намагалися облаштувати снігову гірку для самих маленьких.

Як виявилося, з катка, який розташований в Лунапарке, зчищають верхній, покромсаный леза ковзанів, шар ось такого снігу. Його вивозять на дитячий майданчик поруч, щоб порадувати дітей.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру

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