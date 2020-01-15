В Одесі бізнесмен з антиукраїнською позицією вирішив закрити свій скандальний ресторан

Як пише Politeka про це сам господар Дмитро Копилов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, заклад «Че Гевара», що на проспекті Шевченка, працювалв у збиток, тому що його цуралися клієнти, які не мають бажання фінансувати проросійського сепаратиста.

«Щоб видати зарплату персоналу, доводилося з дому гроші тягати. До перевороту справи йшли нормально, а потім все гірше і гірше. Плюс не можна заважати свої погляди і політику з бізнесом. Багато перестало до мене людей ходити, у зв'язку з тим, що я сепаратист. Так і говорили, «у вас власник сепар, не підемо до вас». Плюс багато хто мене знають, не можу знижку відмовити», — поскаржився бізнесмен.

Звернемо увагу, що Копилов також є власником охоронного агентства «Патріот».

За інформацією місцевих ЗМІ, він причетний до створення в Одесі проросійських банд титушек під час Евромайдана і до побиття активістів 19 лютого 2014 р. біля будівлі Одеської ОДА.

Також Копилов публічно заявляв , що “Одеса – це Росія” і зізнавався у своїй любові до Путіна.

Одесити в мережі з радістю сприйняли новину про закриття закладу, припустивши, що Він збирається втекти до Росії.

«Та.. чистий гадючник, я б не пішов яка б позиція у господаря не була б… Несмачно, і взагалі наливайка»,

«Ніколи не здавайся» там було колись. Та в ср*ку такі кафе, і таких власників. Їх час минув безповоротно. У життя не а ніколи, хоча живу відносно близько. Воно там не приший п-е каблук, просто наділи нагло посеред дороги. Знести до риску і забути що воно було»,

«Ця гн*та ще бабло тут заробляти хоче! Ось нахрен в свою парашу!»,

«Ще треба, щоб власник цього гандэлыка був закритий… в в'язницю»,

«Там зелена зона. Взагалі хто дозволив ресторан на місці зеленої зони?»,

«Вже за назві ресторану можна предположть що власник отруєний комуністичною ідеологією або рашистскими ідеями про боротьбі з інфернальним злом у вигляді США і ельфійськім СРСР»,

«За справі, його тушка повинна була прикрашати один з платанів біля мерії, разом з решті зграєю сепаров.А від генделя цього, тліючі головешки пожежники повинні були загасити ще в 14м.Але жорна історії хоч і повільно, таки добралися і до цієї п*дали. Тепер тільки на «батьківщину», до берізок, в рідну р*вень», - пишуть в мережі.

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