На одеському ринку «Привоз» серед зими різко подешевшали помідори

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, ще днями одесити купували такий несезонний овоч, як помідори, по 20 гривень за кілограм, то сьогодні їх вже віддають всього за 10 гривень.

Звернемо увагу, що це навіть дешевше, ніж яблука.

При цьому, раніше ціна на помідори в зимовий період становила близько 40-50 гривень за кілограм.

У той же час інші несезонні овочі огірки та перець болгарський залишаються дорогими від 50 до 80 гривень за кілограм.

Чим саме викликано падіння цін - не ясно.

При цьому наголошується, що помідори виглядають цілком нормально, хоч вони не вчора зірвані, але і не гнилі.

Раніше ми писали, на одеському Привозі спритний продавець придумав оригінальний спосіб, як залучити покупців до свого товару.

Курйозне фото розмістив очевидець на сторінках соцмереж.

Зокрема в торговій точці, де продають фрукти, продавець вирішив блиснути креативом і запустити "чудеса маркетингу" в маси.

"Качці в ж*пу. 20 грн", - написав продавець замість назви сорту яблук.

"Це Одеса, дитинко. На Привозі продають новий сорт яблук", - пише автор у коментарі під фото.

Невідомо, чи скористалися одесити "рецептом" винахідливого продавця, однак, за словами автора знімка, маркетинговий хід спрацював. Покупці швидко розхапали яблука з креативною назвою.

Також ми писали, в районі ринку «Привоз» з проїжджої частини на вулиці Катерининській торговці квітами покинули своє місце, після себе вони залишили гори сміття.

Нагадаємо, загадкове ПП біля Привозу переполошило Одесу, з'їхалися рятувальники: кадри злили в мережу

Як повідомляла Politeka, узбережжя Одеси покрилося бурульками гігантами.

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