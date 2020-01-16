В Одесі суд обрав запобіжний захід завгоспу згорілого коледжу, жінку підозрюють у недбалості

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на прес-службу Київського районного суду Одеси.

Наголошується, що в середу, 15 січня суддя відправив під нічний домашній арешт на 60 діб 67-річну Тетяну Хомич — завідуючу господарством Одеського торговельно-економічного коледжу, де в грудні минулого року згоріли 16 людей.

Згідно версії слідства, в 2014 році співробітники ДСНС провели в коледжі планову перевірку і склали акт про грубі порушення законодавства про пожежну безпеку, а також винесли припис про їх усунення.

Завідувач господарством відповідала за дотримання правил протипожежної безпеки, тому її ознайомили з документами. Однак жінка не прийняла заходів щодо фактичного усунення наявних порушень і не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів та персоналу в день трагедії.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу стався 4 грудня близько 10 ранку. Пожежа спалахнула на третьому поверсі шестиповерхового будинку.

Остаточно ліквідовано вогонь був о 19:30. Зараз рятувальники займаються пошуком можливих жертв. 13 осіб, які перебували в будівлі, зараз вважаються зниклими безвісти

Відомо, що будівля на Троїцькій, 25, яке зайнялося - це будинок-пам'ятка архітектури. Там розміщується ряд приватних фірм і закладів, в тому числі інститут морської біології, одеський філіал інституту археології НАН України коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

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