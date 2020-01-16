В Одесі шкуродери відкрили полювання не тільки на бездомних собак, але і на тих тварин, у яких є власники
Як пише Politeka, про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці одеситка Марина Аксьонова, чию собаку отруїли днями.
За її словами, Алабай на прізвисько «Зара» була отруєна невідомим, який кинув шматок м'яса через паркан.
Серед ночі, жінку розбудило страшне виття і коли вона вийшла на вулицю, то побачила свою вихованку Зару, яка б'ється в конвульсіях.
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Одеситка зазначила, що собаку вдалося врятувати, завдяки екстреної допомоги лікаря-ветеринара, однак, досі її життю загрожує небезпека.
«Літературна - парк Юність!!! Труять собак! Будьте обережні!» - попередила інших жителів Марина.
Раніше, невідомі пройшлися по приватному сектору на 8-й станції Великого Фонтану і отруїли кілька тварин.
Вночі вони перекидають через паркан шматки м'яса, або іншої їжі, приправлені щурячою отрутою. Собаки вмирають болісною смертю.
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Про інцидент повідомила на своїй сторінці в Facebook одеситка Віра Григор'єва.
За її словами, невідомі отруїли п'ять собак вчора, 1 травня, на вулиці Петровського в районі Ленпоселка.
Одеситка зазначила, що всі загиблі тварини були спокійні і стерилізованими.
«Нікого не встигли врятувати….лис хочу вірити, що це свавілля припиниться !! Я вимагаю покарання гицелям, якщо хоча б одного покарають, то інші задумаються..вони ж не зовсім дебіли, хоч і хитрі, закомплексовані і боягузливі істоти.», — написала Григор'єва.
Жінка звернулася до небайдужих мешканців з проханням, якщо хтось має інформацію про причетність до отруєння собак, повідомити їй.
«Прохання, хто бачив чи знає хто зробив це , але з якихось причин бажає залишитися анонім, напишіть мені! 0972584880, допоможіть знайти та покарати!!!!», — закликає вона.
Варто відзначити, що Кримінальний кодекс України за жорстоке поводження з тваринами передбачає відповідальність (стаття 299 КК України) у вигляді арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.
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