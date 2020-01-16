Директор приватної школи Одеси, в якій розгорівся скандал, заявила, що учень, якого нібито побила вчителька, був проблемною дитиною, а його мати звинуватила у вимаганні

Як пише Politeka.net, про це керівник приватної школи "Інтерактив" Оксана Тиха в селі Крижанівка Одеської області написала у пояснювальній записці, яку оприлюднила прес-служба ОДА.

Директор стверджує, що мати учня 3-А класу Марата Нікітенко, Наталія Гинькинева, спеціально роздула скандал, щоб "натиснути на мене і домогтися повернення плати за навчання".

Вона повідомила, що протягом навчання дитина постійно порушував дисципліну, зривав уроки, бився і лаявся матом з іншими дітьми, обзивав та принижувала їх.

«У кінці грудня 2019 року вчителька молодших класів звільнилася саме з-за нього. Також зі школою розривали контракти батьки дітей", – йдеться у записці.

Директор також спробувала пояснити агресію дитини, мовляв його батьки розлучаються, а батько неодноразово бив сина.

При цьому вона заперечує, що вчителі систематично жорстоко звертаються з дітьми. За її словами, мати просто хоче збити грошей. На початку 2020 року директор попросила перевести дитину в іншу школу, а Гинкинева зажадала повернути гроші за навчання.

Нагадаємо, за словами Наталії, вартість навчання в "Інтерактив" становить 9 тис. грн на місяць.

"Сьогодні я спілкувалася з матір'ю учня по телефону з метою з'ясування ситуації, на що почула відповідь: "Зроблю і підпишу всі в разі повернення в мою користь плати за освітні послуги за період з 12.09.2019 до 13.01.2020", – повідомила Тиха.

У той же час в прес-службі місцевої поліції заявили, що мати хлопчика вже звернулася в поліцію із заявою за фактом побиття.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події.

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