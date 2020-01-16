В Одесі січень місяць продовжує дивувати незвичним теплом, що навіть в зоопарку тварини не ховаються, а гуляють у відкритих вольєрах

Відповідне фото і відео розмістило місцеве видання Думська (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як розповів директор зоопарку Ігор Бєляков, мавпи вивели з укриття на повітря навіть самого маленького дитинча. Комі того, комфортно себе почувають на вулиці в сонячні дні пелікани, фламінго і зебри.

Говорячи про зимову сплячку, то, незважаючи на погоду, у неї успішно залягли борсуки і єжи. А так одеські ведмеді, як зазвичай, сплять з перервами.

«Це не стільки через негоду, скільки через особливості харчування зоопарку. Вони періодично прокидаються, просять їсти, знають, що їх нагодують, розминаються в відкритому вольєрі, а потім знову засипають», — пояснив Бєляков.

Те, що погода вже не відповідає звичним для багатьох законів і часу року вже не теорія, а реальність. У той час поки метеорологи обговорюють можливі масштаби змін, жителі Одеси і області демонструють, як природа реагує на ці зміни.

Не так давно ми писали, що на півдні одеського регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.

Там же серед зими зацвіла календула.

А на місцевому озері Ялпуг був помічені лебеді, які залишилися зимувати.

Крім того, національному природному парку “Тузлівський лимани” відобразили не лише перші проліски, але і проклюнулися з-під землі гриби.

“Дивно, звичайно, але, незважаючи на те, що на дворі зима, у нас ще й первоцвіти можна шукати”, – написав автор фото.

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