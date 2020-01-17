В Одеській області була організована незаконна схема розмитнення евроблях

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу СБУ.

Як стало відомо, деякі співробітники Одеської митниці організували схему вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне оформлення транспортних засобів, які ввозяться з США.

З'ясувалося, що вартість "послуг" зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила від 50 до 500 доларів за кожен.

При цьому в разі відмови дати хабар підприємця чекали довгі митні огляди і затягування процесу оформлення ввезення на невизначений термін.

У відомстві повідомили, що тільки на одному митному пункті щомісячний "тіньовий доход" підприємливих чиновників становив в середньому від 10 000 до 15 000 доларів США.

У ході спецоперації силовики затримали митника на гарячому, під час отримання чергового хабара в сумі 850 доларів США. Загалом посадовець вимагав 1250 доларів США за розмитнення одинадцяти авто.

Зараз вирішується питання про оголошення йому про підозру.

Раніше ми писали, під Одесою розперезалася група злодіїв, яка грабує припарковані авто, використовуючи сканери сигналізації

Про це повідомляють очевидці в місцевих пабликах.

зокрема, мешканка Чорноморська Інна Осенцова повідомила, що стала жертвою автокрадіїв біля льодової ковзанки.

Вона уточнила, що її автомобіль відкрили за допомогою спеціального електронного пристрою – сканера сигналізації.

«Будьте уважні, біля катка розкривають машини!!!!! Не погребували дитячим рюкзаком!!!! Зчитують код!!!!», - написала вона.

Потерпіла попередила інших людей, щоб були пильні і нічого не залишали в машині, щоб не привертати увагу злочинців.

Користувачі мережі відреагували на інцидент, порадивши потерпілої закривати механічним ключем.

Нагадаємо, ідеальне авто «евробляхера» виставили на продаж.

Як повідомляла Politeka, евробляхери почали благати про допомогу.

Також Politeka писала, що в Україні почали полювання на евробляхеров: число жертв зростає.