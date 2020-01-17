В Одеській області зловили агітатора-сепаратиста, який діяв в інтересах бойовиків ЛДНР, а також вербував для них людей

Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу СБУ в Одеській області.

Повідомляється, що співробітники СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили інтернет-агітатора, який діяв в інтересах країни-агресора.

Було встановлено, що чоловік регулярно розміщував на сторінках соцмереж інформацію із закликами до зміни державного кордону та конституційного ладу України.

Також зловмисник популяризував терористичні організації "лднр". Матеріали для публікації агітатор отримував з російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

У відомстві зазначили, що під час обшуків в квартирі агітатора було виявлено комп'ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, які підтверджують протиправну діяльність.

Крім того, було встановлено, що підозрюваний займався вербуванням громадян для незаконного участі в терористичній організації "лднр".

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України фігуранту справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Слідство триває.

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Про це сам господар Дмитро Копилов повідомив на своїй сторінці в Фейсбук.

За його словами, заклад «Че Гевара», що на проспекті Шевченка, працювало у збиток, тому що його цуралися клієнти, які не мають бажання фінансувати проросійського сепаратиста.

«Щоб видати зарплату персоналу, доводилося з дому гроші тягати. До перевороту справи йшли нормально, а потім все гірше і гірше. Плюс не можна заважати свої погляди і політику з бізнесом. Багато перестало до мене людей ходити, у зв'язку з тим, що я сепаратист. Так і говорили, «у вас власник сепар, не підемо до вас». Плюс багато хто мене знають, не можу знижку відмовити», — поскаржився бізнесмен.

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