В Одеській області незвично тепла погода восени та взимку відбилася на поведінці пернатих птахів
Про це повідомив орнітолог Максим Яковлєв, пише Politeka.net
з 11 по 14 січня орнітолог із своїми колегами обстежили територію Придунайських водойм, а також Дунайського біосферного заповідника і ось що він написав:
«В цьому році щось пішло не так... Під час обліків кульбабки цвіли, літали різні види мух і повзали кліщі. Токування садових горлиць, шлюбні крики і дріб дятлов, тепле сонце приводили до думки, що календар показує невірно, а зараз початок весни».
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На одному з водоймищ фахівці з подивом виявили, що пелікани вирішили зимувати в Придунав'ї.
«На озері Кугурлуй на гніздових територіях продовжує триматися крачка білощокий, по суті є перелітним птахом, зимующей в Африці. Деякі особини цього виду крячків навіть одягалися в шлюбний наряд», - зазначив фахівець.
Також орнітологи вперше в зимовий період зареєстрували жовту чаплю.
Наголошується, що раніше цей птах завжди зимувала в Центральній Африці.
На території Дунайського біосферного заповідника орнітологи також відзначили колпицу, чайки, малу білу чаплю, черниша, голуба-синяка, білого лелеки.
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Турбуватися за звірів, які сплять взимку, теж не варто - вони занурилися в сплячку, незважаючи на погоду.
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