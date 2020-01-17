В Одеській області незвично тепла погода восени та взимку відбилася на поведінці пернатих птахів

Про це повідомив орнітолог Максим Яковлєв, пише Politeka.net

з 11 по 14 січня орнітолог із своїми колегами обстежили територію Придунайських водойм, а також Дунайського біосферного заповідника і ось що він написав:

«В цьому році щось пішло не так... Під час обліків кульбабки цвіли, літали різні види мух і повзали кліщі. Токування садових горлиць, шлюбні крики і дріб дятлов, тепле сонце приводили до думки, що календар показує невірно, а зараз початок весни».

На одному з водоймищ фахівці з подивом виявили, що пелікани вирішили зимувати в Придунав'ї.

«На озері Кугурлуй на гніздових територіях продовжує триматися крачка білощокий, по суті є перелітним птахом, зимующей в Африці. Деякі особини цього виду крячків навіть одягалися в шлюбний наряд», - зазначив фахівець.

Також орнітологи вперше в зимовий період зареєстрували жовту чаплю.

Наголошується, що раніше цей птах завжди зимувала в Центральній Африці.

На території Дунайського біосферного заповідника орнітологи також відзначили колпицу, чайки, малу білу чаплю, черниша, голуба-синяка, білого лелеки.

Раніше ми писали, в Одеському зоопарку, завдяки нинішньої теплої зими, теплолюбні тварини комфортно себе почувають на відкритому повітрі.



Турбуватися за звірів, які сплять взимку, теж не варто - вони занурилися в сплячку, незважаючи на погоду.

Не так давно ми писали, що на півдні одеського регіону, в січні по-весняному зазеленіли схили. Вони суцільно покриті свежевыросшей травою.

Крім того, у національному природному парку “Тузлівський лимани” відобразили не лише перші проліски, але і проклюнулися з-під землі гриби.

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