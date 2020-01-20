Стало відомо, куди подінуть старовинну бруківку, яку виявили під час реконструкції узвозу Марінеско в Одесі
Інформацію оприлюднив офіційний сайт міста, пише Politeka.net
Нагадаємо, 16 січня 2020 року час демонтажу асфальтобетонного покриття на деяких ділянках проїжджої частини була виявлена гранітна бруківка II половини XIX - початку ХХ ст.
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У прес-службі міськради повідомили, що після закінчення ремонтних робіт між підрядною організацією та КП «Міські дороги» буде складено акт прийому-передачі.
Таким чином її передадуть на зберігання комунальникам.
Раніше ми писали, в Одесі калюжі засипають шматками фасаду, які падають на тротуар з історичних будівель.
Такі нововведення комунальники застосували на одній з вулиць.
На думку одеситів, влада просто вирішили не витрачати бюджетні кошти на ремонт тротуару, а засипати калюжу будівельним сміттям.
«Вирішили не витрачати бюджетні кошти даремно на ремонт тротуару (адже їх можна вкрасти) і скористалися так вчасно впало карнизом, засипали калюжу будівельним сміттям», — написав Олег Коваленко на своїй сторінці у Фейсбуці.
Також ми писали, в комунальній квартирі, розташованій у центрі Одеси був виявлений старовинний камін чудової краси.
Дивовижну знахідку в старій расселенной одеській комуналці виявив ріелтор.
За його словами, під час огляду квартири в одній з кімнат виявився великий старовинний камін з чавуну і металу, який дуже добре зберігся.
Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.
Як повідомляла Politeka, одеситам стало небезпечно ходити в центрі міста: «загрожує лев»
Також Politeka розповідала, серйозна небезпека чатує одеситів в центрі міста: є постраждалі, кадри з місця