В Одесі вночі невідомі підпалили пункт прийому ялинок, який знаходиться за адресою Академіка Вільямса, 65
Відповідне відео розмістив місцевий Телеграм-канал Xydessa, пише Politeka.net
«Кому-то явно не вистачило шоколадки в обмін на ялинку», - пожартували у Телеграм-каналі.
Повідомляється, що пожежа спалахнула близько опівночі. Його помітили випадкові перехожі і повідомили рятувальникам.
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Співробітники ДСНС прибули на місце й загасили вогонь.
За попередньою інформацією, пункт прийому новорічних ялинок невідомі підпалили навмисно.
Зараз встановлюються всі обставини події.
Тим часом, в соцмережах одесити киплять від гніву.
«Немає слів..уро*и...щоб не робили для людей...вони всі обгадять...кому завадили ці вже "старі" зелені красуні...», - пишуть вони.
Раніше ми писали, В Одесі департамент міського господарства відразу ж після Нового року запустив акцію з обміну хвойних дерев.
Мешканці приносять непотрібну ялинку, а натомість отримують шоколадку.
На території ЖКСов з'явилися відповідні таблички, що вказують на пункт прийому новорічних дерев.
деякі з них стали приносити деревця майже відразу ж після свята.
Звернемо увагу, що у кожного пункту прийому є відповідні таблички чи оголошення, що вказують на збір хвойних дерев. А натомість можна отримати шоколадку у вигляді Діда Мороза.
Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
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