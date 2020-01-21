Без свічок не обійтися

У вівторок, 21 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго", пише Politeka.net

Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.

Електрика буде відсутня на селищах Котовського та Таїрове, в районі Дачі Ковалевського та інших районах міста.

Так, електроенергії не буде за такими адресами:

1-я лінія

7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270

З 09:00 по 17:00

12-а Суворовська вулиця

9, 142/2 д, 1

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

Повністю

З 09:00 по 17:00

3-я лінія Лиманчик

6

З 09:00 по 17:00

3-я Суворовська вулиця

132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

З 09:00 по 17:00

30-я лінія

3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

З 09:00 по 17:00

5-а Суворовська вулиця

Повністю

З 09:00 по 17:00

9-а Лінія Дачі Ковалевського

12

З 09:00 по 17:00

Академіка Глушка проспект

17, 17/1, 13, 19, 17/2

З 09:00 за 19:00

вулиця Академіка Заболотного

63_1, 54, 57_2, 83а, 83б, 67_1, 79а, 79В, 79б, 56_3, 56_4, 54_1, 56А, 59_1, 54_2, 77б2, 77в2, 77б3, 77б8, 77в1, 77а, 77б5, 77в, 77в12, 77б4, 77в11, 77В9, 77в13, 59_2, 57_1, 77б, 77в3, 77б7, 56_2, 56_1, 71_1, 71_2, 66_1, 66_2, 81в, 67_2, 81б, 81а, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 77, 79, 81, 83, 541, 542, 77б1

З 09:00 по 21:00

Академіка Корольова вулиця

58, 60, 68А, 68

З 09:00 за 19:00

вулиця Володимира Висоцького

1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 23а, 5_1, 22_1, 16а, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25

З 09:00 по 21:00

вулиця Генерала Бочарова

58, 71_1, 54Г, 54Б, 54А, 54Д, 54В, 71, 56, 56а, 61А, 57В, 57А, 62, 54, 58а, 75/, 40, 38, 32, 30, 36, 34, 52, 65, 69, 46, 44, 42, 75

З 09:00 по 21:00

Дача Ковалевського вулиця

102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111/О, 103/17, 103/13а13, 142/5, 111/М, 132/А, 111/К, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 103/18, 103/18А, 111-Н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111-Л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3

З 09:00 по 17:00

проспект Добровольського

130_2, 112, 114, 116, 118, 126, 140, 148, 150, 152, 130_4, 148А, 130_5, 128А, 154, 122_1, 126_1, 156, 130_3

З 09:00 по 21:00

Князівська вулиця

6

З 09:00 по 17:00

Марсельська вулиця

32, 32_3, 52, 44, 46_2, 42, 35, 46_3, 32_1, 35А, 32_2, 34, 40, 38, 36

З 09:00 по 21:00

Махачкалінська вулиця

1, 3, 5, 1А, 2

З 09:00 по 21:00

Мирний проспект

Повністю

З 09:00 по 21:00

Новосельського вулиця

9, 20, 22

З 09:00 по 17:00

Горіхова вулиця

177, 196, 252

З 09:00 по 17:00

вулиця Пастера

8, 10, 12

З 09:00 по 17:00

вулиця Паустовського

Повністю

З 09:00 по 21:00

провулок Амундсена

1, 3, 5, 6

З 09:00 по 17:00

провулок Ковалевського

9

З 09:00 по 17:00

провулок Сєченова

3, 7, 9

З 09:00 по 17:00

Пишоновская вулиця

1, 6

З 09:00 по 17:00

вулиця Просвіти

150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 1/1, 1/33165, 1/7, 1/3, 212, 1/24, 1/11, 1\13203, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

З 09:00 по 17:00

Радісна вулиця

1, 2, 3, 4, 5

З 09:00 по 21:00

вулиця Сахарова

5, 20, 24, 5б, 26, 5а, 28, 30, 34, 36, 40, 42, 44

З 09:00 по 21:00

Семена Палія вулиця

21, 73, 77, 83, 93, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 120, 122, 125, 126, 127, 126_1, 125_, 113А, 109_3, 109_1, 109_2, 83_2, 83_3, 77_2, 125_1, 129, 73_1, 125_3, 77_1, 125_2, 83_1, 130, 134, 113б

З 09:00 по 21:00

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