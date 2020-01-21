Вже з весни

У центрі Одеси у відремонтованому Воронцовському провулку обмежать рух автотранспорту

Таке розпорядження днями підписав мер Одеси Геннадій Труханов, пише Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.

Це означає, що з весни поточного року в провулок зможуть в'їжджати тільки автомобілі мешканців.

У розпорядженні вказано, що обмеження в'їзду здійснять з допомогою шлагбаумів. Один з них, який розташований у будинку № 1 на розі з Приморським бульваром, перенесуть до будинку № 12. Таким чином, буде обмежений доступ автомобілям з боку Катерининської площі.

В Одесі Воронцовський провулок намагаються перетворити у пішохідну зону ще з 2016 року.

Відзначимо, що в минулому році в цьому провулку була проведена реконструкція, на яку було витрачено 22,4 мільйона гривень з міського бюджету.

Одеський мер Геннадій Труханов обіцяв, що після ремонту Воронцовський провулок перетвориться «в куточок старої Одеси», однак замість автентичної бруківки, яку знайшли під асфальтом, в процесі реконструкції провулок був замощен нової гранітною плиткою.

Раніше ми писали, в Одесі під час реконструкції узвозу Марінеско виявили старовинну бруківку, яку в радянські роки просто заасфальтували товстим шаром.

16 січня 2020 року в ході демонтажу асфальтобетонного покриття на деяких ділянках проїжджої частини була виявлена гранітна бруківка II половини XIX - початку ХХ ст.

Після закінчення ремонтних робіт між підрядною організацією та КП «Міські дороги» буде складено акт прийому-передачі.

Таким чином її передадуть на зберігання комунальникам.

Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.

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