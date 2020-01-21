У центрі Одеси у відремонтованому Воронцовському провулку обмежать рух автотранспорту
Таке розпорядження днями підписав мер Одеси Геннадій Труханов, пише Politeka.net, з посиланням на офіційний сайт міста.
Це означає, що з весни поточного року в провулок зможуть в'їжджати тільки автомобілі мешканців.
У розпорядженні вказано, що обмеження в'їзду здійснять з допомогою шлагбаумів. Один з них, який розташований у будинку № 1 на розі з Приморським бульваром, перенесуть до будинку № 12. Таким чином, буде обмежений доступ автомобілям з боку Катерининської площі.
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В Одесі Воронцовський провулок намагаються перетворити у пішохідну зону ще з 2016 року.
Відзначимо, що в минулому році в цьому провулку була проведена реконструкція, на яку було витрачено 22,4 мільйона гривень з міського бюджету.
Одеський мер Геннадій Труханов обіцяв, що після ремонту Воронцовський провулок перетвориться «в куточок старої Одеси», однак замість автентичної бруківки, яку знайшли під асфальтом, в процесі реконструкції провулок був замощен нової гранітною плиткою.
Раніше ми писали, в Одесі під час реконструкції узвозу Марінеско виявили старовинну бруківку, яку в радянські роки просто заасфальтували товстим шаром.
16 січня 2020 року в ході демонтажу асфальтобетонного покриття на деяких ділянках проїжджої частини була виявлена гранітна бруківка II половини XIX - початку ХХ ст.
Після закінчення ремонтних робіт між підрядною організацією та КП «Міські дороги» буде складено акт прийому-передачі.
Таким чином її передадуть на зберігання комунальникам.
Нагадаємо, на молоду жінку з малюком на руках обвалився шматок балкона.
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