Стало відомо, скільки заробив за минулий рік Геннадій Труханов на посаді мера Одеси

Про це пише інформаційний портал 048.ua

За даними виконавчого комітету одеської міськради, у період з 1 січня по 31 грудня 2019 року загальна сума нарахувань меру склала 224 тисячі 863 гривні 85 копійок з яких:

сума оплати за посадовим окладом - 134 тисячі 319 гривень 9 копійок;

сума оплати відпустки - 15 тисяч 222 гривні 14 копійок;

сума оплати праці за час проведений у відрядженнях - 25 тисяч 883 гривні 54 копійки;

надбавки за вислугу років - 41 тисяча 892 гривні 33 копійки;

надбавки за ранг - 5 тисяч 322 гривні і 5 копійок;

індексація заробітної плати - 452 гривні 36 копійок;

сума виплат за листком непрацездатності - 1 тисяча 772 гривні 34 копійки;

Про інші доходи Труханова буде відомо, коли він подасть свою декларацію за 2019 рік.

Звернемо увагу, що в 2015 році Геннадій Труханов на посаді міського голови заробив всього 59 тисяч 575 гривень за рік. Це означає, що він отримував зовсім мізерну зарплату - менше 5 тисяч гривень на місяць. Згідно декларації за 2016 рік він заробив 68 тисяч 407 гривень, тобто близько 5 тисяч 700 гривень на місяць.

У 2017 році зарплата Труханова трохи зросла: за рік він задекларував 106 тисяч 381 гривню, що приблизно дорівнює 8 тисяч 800 гривень на місяць. Важливо відзначити, що не дивлячись на зростання зарплати, саме в 2017-му році Труханов був на останньому місці за рівнем заробітної плати навіть серед мерів міст в Одеській області.

В 2018 році Кабінет міністрів України вніс зміни в постанову, яке регулювало зарплати мерів. З того моменту в містах-мільйонниках, яким є Одеса, зарплата міського голови повинна була становити 12 тисяч 200 гривень. У декларації за цей рік Труханов зазначив, що загальна сума його заробітної плати склала 164 тисячі 167 гривень, що в місяць приблизно 13 тисяч 680 гривень.

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