З наступного тижня в Одесі введуть санітарні дні

Подробиці повідомив глава департаменту міського господарства Дмитро Жеман, пише Politeka.net (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, санітарні дні вводяться для того, щоб підтримати місто в чистоті.

«В цей день всі комунальні служби будуть локалізувати в одному районі. Вони максимально його прибирають і вичищають, а потім решту тиждень будемо підтримувати цю чистоту, – пояснив Дмитро Жеман.

Він зазначив, що стартують з вівторка в Київському районі, і так далі, а санітарний день в Суворовському районі буде в п'ятницю.

Крім того Жеман повідомив, що протягом найближчого тижня в місті почнуть інвентаризацію всіх проблемних і відкритих каналізаційних люків.

«Якщо протягом тижня люки не будуть відновлені, або якщо великий шматок роботи (тоді потрібно буде створити графік роботи на проблемній ділянці, з яким ми вас ознайомимо) – за кожен такий люк, в разі несправності, ми виписуємо постанова 1700 гривень, і їх будемо самостійно закопувати (ймовірно, закривати, – ред.), – розповів глава ЖКГ.

Він вважає, така система дозволить позбутися такого явища, як відкриті люки, за максимально короткий час.

Одесити в соцмережах з радістю сприйняли новину про нову систему прибирання вулиць.

"Санітарний день - класна ідея!

Хай виконання не підкачає

Люки закопувати або все-таки закривати будете?",

"Відмінна ідея", "Давно пора", - пишуть вони.

Раніше ми писали, в Одесі вночі невідомі підпалили пункт прийому ялинок, який знаходиться за адресою Академіка Вільямса, 65.

Повідомляється, що пожежа спалахнула близько опівночі. ЇЇ помітили випадкові перехожі і повідомили рятувальникам.

Співробітники ДСНС прибули на місце й загасили вогонь.

За попередньою інформацією, пункт прийому новорічних ялинок невідомі підпалили навмисно.

Зараз встановлюються всі обставини події.

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