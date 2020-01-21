У середу 22 січня в Одесі буде перекрито рух з нагоди Дня Соборності України

Про це пише Politeka.net, з посиланням на прес-службу міськради.

В Одесі пройдуть урочисті заходи, а саме в парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка покладуть квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку.

У прес-службі інформують, що у зв'язку з цим тимчасово перекриють рух автотранспорту на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 по вулиці Маразліївській і в Сабанському провулку.

Час проведення ритуалу покладання квітів з 09:40 10:20.

Крім того, в цей день на адмінбудівлях підприємств, установ і організацій, а також житлових будинках піднімуть Державний Прапор України. У храмах Одеси будуть молитися за єдність України, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, а також бібліотеках проведуть тематичні заходи.

Зазначимо, що День Соборності України відзначається щороку 22 січня в день проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки

Раніше ми писали, у центрі Одеси у відремонтованому Воронцовському провулку обмежать руху автотранспорту.

Таке розпорядження днями підписав мер Одеси Геннадій Труханов.

Це означає, що з весни поточного року в провулок зможуть в'їжджати тільки автомобілі мешканців.

У розпорядженні вказано, що обмеження в'їзду здійснять з допомогою шлагбаумів. Один з них, який розташований у будинку № 1 на розі з Приморським бульваром, перенесуть до будинку № 12. Таким чином, буде обмежений доступ автомобілям з боку Катерининської площі.

В Одесі Воронцовський провулок намагаються перетворити на пішохідну зону ще з 2016 року.

Відзначимо, що в минулому році в цьому провулку була проведена реконструкція, на яку було витрачено 22,4 мільйона гривень з міського бюджету.

Одеський мер Геннадій Труханов обіцяв, що після ремонту Воронцовський провулок перетвориться «в куточок старої Одеси», однак замість автентичної бруківки, яку знайшли під асфальтом, в процесі реконструкції провулок був замощен нової гранітною плиткою.

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