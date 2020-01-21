В Одеській області через аномально теплу погоду почали вити гнізда червонокнижні птахи

Фотографії оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук еколог Іван Русев, пише Рoliteka.net.

Еколог повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.

Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

«Розмах крил орланів досягає 240 див. Тривалість життя – 25-30 років. Істотною умовою при виборі ділянки для гніздування є відсутність людини та близькість водоймища, який може забезпечити харчування.

Але в даному випадку, зазначає Іван Русев, орлани вибрали місце для гніздування у автотраси. З-за фактору неспокою в минулому році вони не змогли успішно вивести своє потомство», - написав еколог.

Русев уточнив, що це вид охороняється Червоною книгою України (статус – рідкісний), Червоним списком МСОП , Європейським червоним списком, конвенцією CITIES, а також Боннської та Бернської конвенцій.

«Для збереження орланів потрібно приймати заходи щодо охорони місць гніздування, посиленню контролю за незаконним відстрілом, а також пропагандою природоохоронних заходів серед населення, особливо серед мисливців», - зазначив учений.

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