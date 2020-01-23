У четвер, 23 січня, синоптики повідомили, що на Одесу і область насувається шторм, який принесе похолодання

Про це пише Рoliteka.net. з посиланням на Український гідрометцентр

Згідно з прогнозом, штормовий вітер північно-східного напрямку в Одесі буде бушувати на протязі всього дня. Його пік припаде на обідній час. Швидкість поривів вітру досягне 24 метрів в секунду.

У місті прогнозується мінлива хмарність, без опадів, також очікується похолодання.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

Тиск 764-766 мм Вологість: 43-60 %

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями під час опадів видимість 2-4 км, ожеледиця.

23 січня вшановується пам'ять святителя Григорія, єпископа Нисського. У народі цього святого називали Летоуказателем, тому що природні явища цього дня вказували на погоду майбутнього літа. Якщо у цей день буде іній на деревах і стогах, то літо буде мокре і холодне. Якщо вітер дме з півдня — літо буде грізне. Якщо наші пращури у цей день спостерігали іній, то вірили, що 15—16 липня буде дощ.

Раніше ми писали, в Одеській області через аномально теплої погоди почали вити гнізда червонокнижні птахи.

Еколог повідомив, що біля Національного природного заповідника “Тузлівський лимани” було помічено, як пара орланів-білохвостів зміцнює своє гніздо в лісовій смузі.

За словами Русєва, ця рідкісна птиця, як орлан-білохвіст зустрічається в цих місцях переважно восени і взимку. І досить часто його можна спостерігати тут на зимівлі.

Але в цьому році з-за аномального тепла дуже рано почали піклуватися про гніздуванні.

Нагадаємо, одеситка без одягу дала жару біля ялинки в центрі міста: пустощі потрапили на камеру

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