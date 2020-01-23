Найсильніша пожежа, яка розгорілася на околиці Одеси підбирається до автозаправної станції

Як повідомляє місцеве видання «Думська», вогонь спалахнув на одеських полях зрошення, в районі колишнього заводу «Більшовик» у четвер, 23 січня.

За інформацією, там горить сухий очерет, кущі і сміття.

Вогонь впритул підібрався до газової автозаправної станції.

Наголошується, що дим від пожежі видно навіть у центрі Одеси.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, які відсікають полум'я від АЗС.

Раніше ми писали, що днями невідомі серед ночі підпалили пункт прийому ялинок, який знаходиться за адресою Академіка Вільямса, 65.

Пожежа спалахнула близько опівночі. Його помітили випадкові перехожі і повідомили рятувальникам.

Співробітники ДСНС прибули на місце й загасили вогонь.

За попередньою інформацією, пункт прийому новорічних ялинок невідомі підпалили навмисно.

Зараз встановлюються всі обставини події.

Також ми писали, в Одесі пекельний пожежа в гуртожитку залишив багатодітну сім'ю без даху над головою.

Вогонь у крихітній кімнатці гуртожитку на вулиці Курській знищив всі речі і навіть документи.

Сім'я Тетяни Шаповалової залишилася на вулиці. Поки що їх прихистила бабуся Людмила, але вона сама проживає в малесенькій кімнаті в гуртожитку на Бочарова.

«У мене є кімната 18 квадратних метрів. Замешкає в мене, поки не відновимо це житло, але коли це відбудеться, я навіть не знаю», — нарікає Людмила.

Жінка раніше працювала на заводі слюсарем 5-го розряду. Пенсія мізерна, тому доводиться підробляти прибиральницею офісів в центрі міста, а дочка її поки не працює і доглядає за трьома маленькими дітьми.

Причини пожежі невідомі, поки рятувальники впоралися з вогнем, все вигоріло — від меблів, побутової техніки до особистих речей і документів.

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП

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