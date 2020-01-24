В останній день робочого тижня в Одесі буде ясно і морозно
Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
За даними метеорологів, 24 січня в Одесі на зміну пасмурному ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора.
Також синоптики не повідомляють про опади.
Вітер північно-західний, вдень північно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 2-4 °С морозу, вдень 4-6 °С тепла.
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По Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, вдень північно-західний 9-14 м/с.
Температура вночі 2-7 °С морозу, вдень 3-8 °С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
24 січня відзначається день пам'яті преподобного Феодосія Великого. У народі цей день називався «Федосеево тепло». Зазвичай у цей день насправді була тепла погода, але люди побоювались такого тепла і говорили: «Бійся січневої весни», хоча тепла погода у цей день передвіщала ранню і теплу весну. Якщо на Феодосія була відлига, то готувались до затяжної весни.
Раніше ми писали, що раніше в Одесі найхолодніший місяць зими здивував аномальним теплом. Те, що погода вже не відповідає звичним для багатьох законів і часу року вже не теорія, а реальність. Так, жителі Одеси з інтересом спостерігають не тільки за цвітінням пролісків, але і більш екзотичних рослин.
Працівникам Одеського національного університету ім. Мечникова вдалося побачити цвітіння гиппеаструма гібридного сімейства амарилісових.
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