У четвер, 23 січня, шквальний вітер повалив безліч дерев в Одесі

Як пише Рoliteka.net, про аварійну ситуацію повідомляє КП «Міськзелентрест»,

Комунальники повідомили, що станом на 15.00 в Одесі сильний вітер став причиною деревопада у восьми місцях.

Аварійні ситуації сталися за адресами: вул. Приморська, 31, вул. Б. Хмельницького, 39, вул. Жуковського, 27, вул. Радісна, 17, вул. Промислова, 33б, вул. Мечникова, 116, пр-т Небесної Сотні, 10 та вул. Героїв Оборони, 68.

Зазначається, що працівники виробничо-технічної служби підприємства оперативно реагують на повідомлення про аварійні ситуації та усувають наслідки негоди.

Згідно з прогнозом, штормовий вітер північно-східного напрямку в Одесі буде бушувати на протязі всього дня. Його пік припаде на обідній час. Швидкість поривів вітру досягне 24 метрів в секунду.

У місті прогнозується мінлива хмарність, без опадів, також очікується похолодання.

Температура вночі 0-2 °С тепла, вдень 4-6 °С тепла.

Тиск 764-766 мм Вологість: 43-60 %.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі та вранці місцями невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2 °С морозу до 3 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці місцями під час опадів видимість 2-4 км, ожеледиця.

Також ми писали, в середу, 22 січня небо в Одесі заграло багряними, ніжно-рожевими і помаранчевими кольорами, прикрасивши пухнасті хмари.

Неймовірно красиве природне явище захопило городян. Вони вийшли на вулиці, щоб запам'ятати його.

Нагадаємо, люта стихія загрожує Одесі: синоптики зробили попередження

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на вихідні в Одесі

Також Politeka писала, незвичайне явище захопило одеситів: «скоро весна»