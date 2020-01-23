Кому не пощастить

У п'ятницю, 24 січня, багато жителів Одеси залишаться без електрики

Така інформація з'явилася на сайті "Одесаобленерго", пише Politeka.net

за Причиною цього стануть планові ремонтні роботи електромереж.

Електропостачання будуть відключати на селищі Котовського, Молдованці, Таїрова, Дачі Ковалевського та інших районах міста.

Електроенергію ідключать за наступними адресами:

Орєхова вулиця, 177, 196, 255, з 9.00 по 19. 00

Провулок Амундсена, 1,3, 5, 6 з 9.00 по 19. 00

Провулок Ковалевського, 9, з 9.00 по 19. 00

Пишоновская вулиця, 1, 6, з 9.00 по 19. 00

вулиця Старопортофранківська, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 з 09.00 по 17.00

вулиця Чернишевського, 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 122, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 з 9.00 по 17.00

вулиця Просвіти, 150, 152, 154, 156, 158, 160 з 9.00 по 19.00

вулиця Тираспольська, 30, 32 з 9. 00 за 17.00

Дача Ковалевського вулиця

142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109

3-я лінія Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

З 09:00 по 17:00

проспект Академіка Глушка, 13, 19, 17/1, 17, 17/2

З 09:00 за 19:00

вулиця Велика Арнаутська, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55

З 09:00 по 17:00

1-я лінія

7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270

З 09:00 по 17:00

12-а Суворовська вулиця 9, 142/2 д, 1

З 09:00 по 17:00

14-я лінія 6-ої станції Люстдорфської дороги

Повністю

З 09:00 по 17:00

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