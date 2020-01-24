Стало відомо, як живе в СІЗО підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов

Про це Пушкинскій" розповіли в колонії.

Зараз 22-річний підозрюваний перебуває в камері з загальною масою ув'язнених. Скарг від Тарасова на утримання в камері не надходило. Крім нього, там знаходиться ще три ув'язнених.

За час його перебування в СІЗО (з грудня 2019 року) побачень з родичами у нього не було. Проте наголошується, що вони не заборонені. Згідно із законодавством, можливі три зустрічі в місяць на час від одного до чотирьох годин за раз.

Також у відомстві додають, що Тарасов в СІЗО не працює. Він може це робити за власним бажанням і з дозволу суду або слідчого, однак поки до праці він не притягувався.

Нагадаємо, що резонансне вбивство, що сталося в Іванівці Одеської області потрясло всю Україну. 11-річна Дарина Лук'яненко зникла вдень 13 червня 2019 року по дорозі в школу. На 7-й день пошуків її тіло знайшли у вигрібній ямі туалету у дворі підприємців Тарасових. У злочині зізнався їх молодший син — 22-річний Микола.

До того його кілька разів допитували в поліції, а двір оглядали. Однак свою причетність до злочину він відкидав. Не вірили в його винність і батьки.

Відзначимо, що 11-річна Даша померла через ножове поранення в сонну артерію, після чого Тарасов поглумився над тілом викраденої ним дівчинки, викинувши його у вигрібну яму.

Підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, спливли резонансні подробиці вбивства Даші Лук'яненко: «Сім'я все знала».

Як повідомляла Politeka, з'явилося перше відео з місця страшної розправи над Дашею Лук'яненко під Одесою.

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