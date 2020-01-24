Найсильніший пожежа, який розгорівся на околиці Одеси і підбирався до АЗС, рятувальники гасили більше 10 годин

Інформацію про це оприлюднили в прес-службі ДСНС, пише Рoliteka.net

Рятувальники відзначили, що загоряння очерету на відкритій території Балтської дороги поширився на площу 4 га

Сигнал про пожежу надійшов співробітникам ДСНС у четвер, 23 січня о 12.26 і тільки в 22.38 вони зуміли повністю його ліквідувати. Пожежа поширилася трьома окремими осередками і впритул наближався до газової автозаправки.

зокрема, сталася пожежа прибудови до будинку (за попередньою інформацією в будинку ніхто не проживає) і окремо розташованої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07 на площі 70 м. кв.

Сильний вітер значно ускладнював роботу рятувальників і сприяв швидкому поширенню вогню.

На місці події працювали 5 одиниць основної пожежної техніки та 22 чоловіка особового складу.

У відомстві повідомляють, що тільки за минулу добу, 23 січня, в Україні було зафіксовано 97 випадків пожеж на відкритих територіях.

Раніше ми писали, 23 січня сильна пожежа, який розгорівся на околиці Одеси підбирався до автозаправної станції.

Оогонь спалахнув на одеських полях зрошення, в районі колишнього заводу «Більшовик». Там горів сухий очерет, кущі та сміття.

Вогонь впритул підібрався до газової автозаправної станції.

Наголошується, що дим від пожежі було видно навіть в центрі Одеси.

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