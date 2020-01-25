Синоптики повідомили, чого чекати жителям Одеси та області на вихідних

Про це пише Рoliteka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

У суботу 25 січня, ясна погода у Одесі буде спостерігатися на протязі всього дня.При цьому ніяких ссадков не прогнозується.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-4 °С морозу, вдень 6-8 °С тепла.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-6 °С морозу, вдень 4-9 °С тепла.

На автодорогах області видимість добра.

У неділю, 26 січня, в Одесі увесь день буде триматися ясна погода. Без опадів.

Вітер західний, 6-11 м/с.

Температура вночі 1-6 °С морозу, вдень 4-9 °С тепла.

По Одеській області синоптики обіцяють мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 6-11 м/с.

Температура вночі 1-7 °С морозу, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 10 градусів тепла.

На автодорогах області видимість добра.

25 січня вшановується пам'ять святої Татіани. У народі цей день називали «Тетяна Водохресна», «Бабин кут». Якщо у цей день йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно — літо обіцяло бути теплим, а рік — родючим: «Якщо снігопад — влітку дощик частий». А ось тепла заметіль на Тетяну і «гнилий вітер» (південний) були небажаними явищами у цей день, оскільки вказував на неврожай і засуху.

26 січня вшановується пам'ять преподобного Иринарха, затворника. Судили про погоду цього дня по місяцю: якщо навколо нього було туманне коло, очікували заметіль. Наші пращури прислуховувались до лісу і спостерігали за тваринами, щоб дізнатися майбутню погоду. Якщо у цей день ліс тріщить — мороз буде стояти довго, якщо ліс шумить, незабаром буде сніг і відлига. Якщо на Иринарха киця мордочку ховає — бути морозу; собака лежить, згорнувшись — до холоду, витягнувшись — до тепла.

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