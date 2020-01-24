Всередині знаходилося більше десять осіб

В місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині

Про це повідомляє Виборчком з посиланням на очевидців події. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

НП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу перебували більше десятка нацгвардійців.

За розповідям жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.

Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.

Рятувальники, чия частина знаходиться в трьох хвилинах їзди, спробували прийти на допомогу, проте із-за вузькості доріг невеликого містечка і габаритів нової рятувальної машини, запізнилися.

Коли пожежники приїхали, їм залишилося лише погасити остов автобуса.

Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.

Раніше ми писали, 23 січня сильна пожежа, який розгорівся на околиці Одеси підбирався до автозаправної станції.

Оогонь спалахнув на одеських полях зрошення, в районі колишнього заводу «Більшовик». Там горів сухий очерет, кущі та сміття.

Вогонь впритул підібрався до газової автозаправної станції.

Наголошується, що дим від пожежі було видно навіть в центрі Одеси.

Також ми писали, що днями невідомі серед ночі підпалили пункт прийому ялинок, який знаходиться за адресою Академіка Вільямса, 65.

Пожежа спалахнула близько опівночі. Його помітили випадкові перехожі і повідомили рятувальникам.

Співробітники ДСНС прибули на місце й загасили вогонь.

За попередньою інформацією, пункт прийому новорічних ялинок невідомі підпалили навмисно.

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