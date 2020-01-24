В місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині
Про це повідомляє Виборчком з посиланням на очевидців події. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
НП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу перебували більше десятка нацгвардійців.
За розповідям жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.
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Водій терміново висадив всіх, хто знаходився всередині бійців.
Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.
Рятувальники, чия частина знаходиться в трьох хвилинах їзди, спробували прийти на допомогу, проте із-за вузькості доріг невеликого містечка і габаритів нової рятувальної машини, запізнилися.
Коли пожежники приїхали, їм залишилося лише погасити остов автобуса.
Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.
Раніше ми писали, 23 січня сильна пожежа, який розгорівся на околиці Одеси підбирався до автозаправної станції.
Оогонь спалахнув на одеських полях зрошення, в районі колишнього заводу «Більшовик». Там горів сухий очерет, кущі та сміття.
Вогонь впритул підібрався до газової автозаправної станції.
Наголошується, що дим від пожежі було видно навіть в центрі Одеси.
Також ми писали, що днями невідомі серед ночі підпалили пункт прийому ялинок, який знаходиться за адресою Академіка Вільямса, 65.
Пожежа спалахнула близько опівночі. Його помітили випадкові перехожі і повідомили рятувальникам.
Співробітники ДСНС прибули на місце й загасили вогонь.
За попередньою інформацією, пункт прийому новорічних ялинок невідомі підпалили навмисно.
Нагадаємо, пекельна пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
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