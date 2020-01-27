Тільки за одну добу в Одесі та області невідомі спалили два автомобілі
Кадри події публікують місцеві ЗМІ та одеські паблики, пише Politeka.net
За інформацією обласного ДСНС, перше загоряння сталося після півночі в Одесі на вулиці Академіка Корольова.
Сигнал про НП надійшла в службу порятунку о 00:47 і вже через 4 хвилини на місце події прибули пожежники.
Головне за ніч: ракетна атака по посольству, крах долара і трагедія в ООС
Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним виглядом, такою герцогиню ще не бачили: "Спека..."
Коханка Лазарєва після видалення грудей приголомшила божевільною витівкою: "Прилепила прямо на лоб..."
Безсоромна дочка Потапа потрясла ідеальними формами просто на камеру: «красиво стирчать»
«В 01:04 загорання було ліквідовано на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив передню частину машини. На щастя, обійшлося без постраждалих», - розповіли рятувальники.
Схожий інцидент трапився у місті Білгород-Дністровському Одеської області. На перетині вулиць Першотравнева і Шабська загорівся автомобіль.
У відомстві зазначили, що оперативно прибулі на місце рятувальники не дали вогню поширитися на велику площу і вже через 10 хвилин їм вдалося загасити палаючий автомобіль.
В результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік легковика та панель приладів. У цій пожежі, як і в нічному, ніхто не постраждав.
Зараз співробітники ДСНС спільно з правоохоронними органами встановлюють причини займання машин і суми збитку, нанесеного пожежами.
Раніше ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.
НП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардійців.
За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.
Водій терміново висадив всіх бійців, хто знаходився всередині.
Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.
Рятувальники, чия частина знаходиться в трьох хвилинах їзди, спробували прийти на допомогу, проте із-за вузькості доріг невеликого містечка і габаритів нової рятувальної машини, запізнилися.
Коли пожежники приїхали, їм залишилося лише погасити остов автобуса.
Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі Одеси обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.
Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охопила ще один ринок в Одесі: «щільний дим і гар по всьому району», кадри ПП
Також Politeka писала, жахлива пожежа в Одесі: постраждала багатодітна сім'я, кадри