Тільки за одну добу в Одесі та області невідомі спалили два автомобілі

Кадри події публікують місцеві ЗМІ та одеські паблики, пише Politeka.net

За інформацією обласного ДСНС, перше загоряння сталося після півночі в Одесі на вулиці Академіка Корольова.

Сигнал про НП надійшла в службу порятунку о 00:47 і вже через 4 хвилини на місце події прибули пожежники.

«В 01:04 загорання було ліквідовано на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив передню частину машини. На щастя, обійшлося без постраждалих», - розповіли рятувальники.

Схожий інцидент трапився у місті Білгород-Дністровському Одеської області. На перетині вулиць Першотравнева і Шабська загорівся автомобіль.

У відомстві зазначили, що оперативно прибулі на місце рятувальники не дали вогню поширитися на велику площу і вже через 10 хвилин їм вдалося загасити палаючий автомобіль.

В результаті пожежі було пошкоджено моторний відсік легковика та панель приладів. У цій пожежі, як і в нічному, ніхто не постраждав.

Зараз співробітники ДСНС спільно з правоохоронними органами встановлюють причини займання машин і суми збитку, нанесеного пожежами.

Раніше ми писали, в місті Рені Одеської області загорівся автобус з бійцями Нацгвардії всередині.

НП з автобусом сталося в центрі Рені, при цьому всередині транспортного засобу знаходилися більше десятка нацгвардійців.

За розповідями жінки, вона чекала маршрутне таксі на зупинці, коли побачила, як з-під капота автобуса повалив дим.

Водій терміново висадив всіх бійців, хто знаходився всередині.

Потім автобус загорівся і водій намагався загасити, однак обсягу вогнегасника не вистачило, і погасити полум'я не вдалося.

Рятувальники, чия частина знаходиться в трьох хвилинах їзди, спробували прийти на допомогу, проте із-за вузькості доріг невеликого містечка і габаритів нової рятувальної машини, запізнилися.

Коли пожежники приїхали, їм залишилося лише погасити остов автобуса.

Наголошується, що в результаті події ніхто не постраждав.

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